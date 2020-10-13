Российский хоккеист НХЛ возмутился размером пенсии бабушки

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров возмутился размером пенсии своей бабушки, проживающей в России. Об этом сообщает Sport24.

По словам хоккеиста, его родственница имеет 40-летний рабочий стаж и при этом получает 10 тысяч рублей в месяц. По мнению 25-летнего игрока, жить на такие деньги невозможно. «Я не хочу сравнивать Россию с Америкой, это больная для всех тема. Но социалка в этих странах разная», — добавил Задоров.

В апреле этого года Задоров рассказал, что хотел бы видеть позитивные изменения на родине. Хоккеист признался, что ему «жаль людей в России». Он отметил, что пожилые граждане в его родной стране вынуждены выживать.

Задоров переехал в Северную Америку в 2012 году и начал выступать за канадский клуб «Лондон Найтс» из хоккейной лиги Онтарио. В 2013 году россиянин перешел в клуб НХЛ «Баффало Сейбрс». Хоккеистом «Эвеланш» защитник стал в 2015 году. В составе сборной России игрок завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2019 года.