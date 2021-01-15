Овечкин в падении отдал голевую передачу в первом матче нового сезона НХЛ

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в падении отдал голевую передачу в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрс». Видео доступно в Twitter столичной команды.

Ovi --> Backy we love to see it 😍 pic.twitter.com/SqJgsbmchz — Washington Capitals (@Capitals) January 15, 2021

Россиянин отдал пас форварду Никласу Бэкстрему, который завершил атаку. Кроме того, Овечкин ассистировал Ти Джею Оши в эпизоде со второй шайбой. Матч завершился победой «Вашингтона» со счетом 6:4.

На счету Овечкина теперь 1280 очков в 1153 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. Он вошел в пятерку игроков из Европы по матчам с двумя и более набранными очками.

В следующем матче «Вашингтон» вновь встретится с «Баффало». Встреча пройдет 16 января в 3 часа ночи по московскому времени.