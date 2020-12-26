Овечкин описал Трампа двумя словами

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин описал президента США Дональда Трампа двумя словами. Его слова приводятся на сайте Teamrussia.

Овечкин назвал Трампа веселым и дружелюбным. Он добавил, что лидер США разбирается в хоккее и болеет за соперников «Вашингтона» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Также хоккеист рассказал о президенте России Владимире Путине. «Путин — лучший президент. Сильный, умный и авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, с удовольствием все обсудит, поделится мнением», — высказался спортсмен.

Овечкин — создатель общественного движения Putin Team в поддержку Путина. В ноябре спортсмен сравнил Россию и США. Он заявил, что менталитет у двух стран очень разный, и подчеркнул, что всегда чувствовал поддержку с родины.

Россиянин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. В составе команды хоккеист восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата, в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.

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