Овечкин рассказал о свадебном подарке от Путина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о свадебном подарке от президента России Владимира Путина. Его слова приводит Sport24.

Путин подарил хоккеисту и его супруге Анастасии Шубской чайный сервиз. Овечкин добавил, что не пьет из него чай, так как считает слишком важным подарком. «Хранится у нас дома, с ним все нормально», — сказал 35-летний спортсмен.

Овечкин — создатель общественного движения Putin Team в поддержку Путина. В ноябре спортсмен сравнил Россию и США. Он заявил, что менталитет у двух стран очень разный, и подчеркнул, что всегда чувствовал поддержку с родины.

Овечкин и Шубская поженились в августе 2016 года. Они воспитывают двоих сыновей.

Россиянин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. В составе команды хоккеист восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата, в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.