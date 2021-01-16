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НХЛ вспомнила «лучшую шайбу всех времен» Овечкина

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Фото: Timothy T. Ludwig / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вспомнила шайбу, заброшенную российским форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году. Видео появилось в Instagram организации.

Фото опубликовано @nhl

«В этот день в 2006 году Александр Овечкин поразил этой шайбой весь мир», — гласит подпись к ролику. На нем Овечкин в падении поражает ворота Брайана Буше.

«Это лучшая шайба всех времен», — прокомментировал запись один из пользователей. «Величайший в истории», — написал другой.

15 января в стартовом матче нового сезона НХЛ против «Баффало Сэйбрс» Овечкин в падении отдал голевую передачу на Никласа Бэкстрема. Встреча завершилась победой «Кэпиталс» со счетом 6:4.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел «Кэпиталс» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.

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