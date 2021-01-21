Овечкина и еще троих россиян отстранили от матчей НХЛ за посиделки в гостинице

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила российским игрокам «Вашингтон Кэпиталс» тренироваться и играть за нарушение медицинских протоколов, касающихся коронавируса. Об этом сообщается на сайте лиги.

В списке оказались капитан команды Александр Овечкин, а также форвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов. Сроки отстранения не уточняются. Сообщается, что игроки общались друг с другом в гостиничном номере без масок, не соблюдая социальную дистанцию.

Помимо отстранения игроков, на «Кэпиталс» был наложен штраф в размере 100 тысяч долларов. Овечкин уже принес извинения за свое поведение и пообещал сделать выводы из случившегося.

Овечкин в нынешнем сезоне провел четыре матча в регулярном чемпионате. Россиянин забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи.