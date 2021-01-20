Малкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ и помог команде победить

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил первую шайбу в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и помог команде одержать победу над «Вашингтон Кэпиталс». Видео эпизода доступно в Twitter клуба.

Fun fact: Evgeni Malkin has 68 points (22G-46A) in 49 career games against the Capitals. pic.twitter.com/5uGtXQIky4 — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 20, 2021

Встреча прошла в ночь на 20 января и завершилась победой «Пингвинс» со счетом 5:4 в овертайме. Кроме Малкина, в составе победителей голами отметились Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Теодор Блюгерс и Сидни Кросби.

За проигравших забили Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон (дубль). Александр Овечкин в матче записал на свой счет результативную передачу.

В ноябре 2020 года Малкин поддержал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу после того, как интимное видео с участием футболиста утекло в сеть. Хоккеист предостерег Дзюбу, заявив, что после такого «человек может запить вообще».

Малкин выступает за «Пингвинс» с 2006 года. Он трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).