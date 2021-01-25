Россиянин стал автором уникального достижения для клуба НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал автором уникального достижения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Капризов отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (3:5). Хоккеист поучаствовал в первом голе команды, ассистировав Заку Паризе.

Таким образом, россиянин набрал шестое очко в шестом матче НХЛ и стал первым новичком в истории «Уайлд», которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за шесть дебютных матчей.

18 января Капризова признали первой звездой недели. Тогда Капризов помог «Миннесоте» одержать две победы над «Лос-Анджелес Кингс».

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. С армейцами форвард выиграл Кубок Гагарина.