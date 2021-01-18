Дебютанта НХЛ Капризова признали первой звездой недели

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Форвард, который в нынешнем сезоне дебютировал в лиге, в стартовых двух матчах забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Капризов помог «Миннесоте» одержать две победы над «Лос-Анджелес Кингс».

Второй звездой недели был признан нападающий «Филадельфия Флайерз» Трэвис Конечны, третьей звездой недели стал форвард «Тампа Бэй Лайтнингс» Стивен Стэмкос.

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. С армейцами форвард выиграл Кубок Гагарина.