Игрок российской молодежной хоккейной лиги ударил соперника головой об лед

Игрок молодежной хоккейной команды «Омские ястребы» Тимофей Давыдов ударил об лед своего соперника из команды «Кузнецкие медведи» Демида Паничкина. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Telegram-канал Mash.

За шесть минут до окончания матча у ворот началась потасовка, в ходе которой Паничкин упал. Давыдов ударил его головой об лед, после чего игрок «Медведей» потерял сознание. Медики детской городской больницы №3 диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму.

После этого «Кузнецкие медведи» отказались участвовать во втором матче против «Ястребов». Кроме того, как сообщается на сайте молодежной хоккейной лиги, Давыдова дисквалифицировали на четыре матча и оштрафовали.

Ранее сообщалось, что национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила российским игрокам «Вашингтон Кэпиталс» тренироваться и играть за нарушение медицинских протоколов, касающихся коронавируса. В списке оказались капитан команды Александр Овечкин, а также форвард Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.