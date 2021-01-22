Отстраненный за посиделки в отеле российский игрок НХЛ пожаловался на «крыс»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Евгений Кузнецов прокомментировал отстранение от матчей регулярного чемпионата за нарушение медицинских протоколов, касающихся коронавируса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Кто-то сказал, что мы сидим в раздевалке без масок после матча. От руководства лиги нам моментально прилетело. Интересно, кто крыса?» — пожаловался Кузнецов. Он оправдал свое поведение тем, что забыл о правилах из-за эмоций после первой победы в сезоне и не хотел нарушать их сознательно.

21 декабря руководство НХЛ запретило Кузнецову, а также нападающему Александру Овечкину, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову тренироваться из-за посиделок в отеле. Сообщалось, что игроки общались друг с другом в гостиничном номере без масок, не соблюдая социальную дистанцию. По информации главного тренера Питера Лавиолетта, россияне находятся на карантине, поэтому не примут участия в ближайших четырех встречах.

Кузнецов в нынешнем сезоне провел четыре матча в регулярном чемпионате. Россиянин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.