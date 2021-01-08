Стала известна судьба главного тренера российской хоккейной молодежки

Стала известна судьба главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игоря Ларионова. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Ларионов сохранит свой пост, несмотря на четвертое место команды на чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. Тренер заявил, что займется разбором ошибок, допущенных во время турнира, а также подготовкой молодежки к следующему чемпионату мира.

6 января сборная России уступила финнам в матче за третье место со счетом 1:4. После матча Ларионов призвал не «опускать» и не унижать игроков команды по итогам чемпионата мира. В полуфинале команда разгромно проиграла канадцам со счетом 0:5.

Ларионов возглавил молодежку летом 2020 года. В бытность хоккеистом он становился олимпийским чемпионом, победителем чемпионата мира, а также обладателем Кубка Стэнли.

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