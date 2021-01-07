Главный тренер российской молодежки подвел итоги чемпионата мира

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов подвел итоги чемпионата мира, на котором команда заняла четвертое место. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Жизнь продолжается. К сожалению, не получилось сделать то, что хотели, но в любом случае это опыт, новая мотивация, надо двигаться дальше. Конечно, мы разочарованы, но так устроен спорт», — заявил Ларионов.

Тренер выразил уверенность, что поражения в концовке турнира сделают команду сильнее. Неудачу в плей-офф чемпионата мира Ларионов объяснил тем, что «шайба не шла в ворота».

6 января сборная России уступила финнам в матче за третье место — 1:4. После матча Ларионов призвал не «опускать» и не унижать игроков команды по итогам чемпионата мира. В полуфинал команда разгромно проиграла канадцам со счетом 0:5.

Ларионов возглавил молодежку летом 2020 года.