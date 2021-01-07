Трое россиян вошли в список главных разочарований молодежного чемпионата мира

Три хоккеиста сборной России попали в список главных разочарований молодежного чемпионата мира. Об этом сообщает The Athletic.

Журналист издания Кори Пронман провел опрос среди 15 скаутов клубов Национальной хоккейной лиги, на основе которого сформировал список. В рейтинг худших попали Шакир Мухамадуллин, Даниил Чайка и Ярослав Аскаров.

Кроме них в списке оказались американец Кол Кофилд, канадцы Куинтон Байфилд и Джек Куинн, шведы Симон Хольмстрем, Александер Хольц и Филип Броберг, финн Роби Ярвентие, а также австриец Марко Росси.

Сборная России заняла на турнире четвертое место. В матче за третье место команда Игоря Ларионова уступила Финляндии (1:4). Чемпионами мира стали хоккеисты из США, в финале обыгравшие канадцев (2:0).

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил поражение сборной от финнов недостаточной физической готовностью игроков. По его мнению, россияне хорошо выглядели только в первые 10 минут встречи. При этом Третьяк признался, что считает игроков сборной России мастеровитыми хоккеистами с хорошей техникой.