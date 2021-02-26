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Российские вратари установили рекорд НХЛ

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Фото: Marc DesRosiers / Reuters

Российские вратари установили рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В матче регулярного чемпионата между «Оттава Сенаторс» и «Калгари Флеймс» в составе последних на льду появился россиянин Артем Загидуллин. Он стал десятым голкипером из России, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ. Это рекордный показатель.

Ранее хотя бы один матч в НХЛ в этом сезоне провели также Семен Варламов и Илья Сорокин (оба ― «Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба ― «Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерс»), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталс»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе Шаркс») и Антон Худобин («Даллас Старс»).

25 февраля рекорд установил форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Россиянин набрал два очка в третьем матче кряду и стал первым дебютантом НХЛ в истории команды, кому это удалось.

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