Российские вратари установили рекорд НХЛ

Российские вратари установили рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В матче регулярного чемпионата между «Оттава Сенаторс» и «Калгари Флеймс» в составе последних на льду появился россиянин Артем Загидуллин. Он стал десятым голкипером из России, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ. Это рекордный показатель.

Ранее хотя бы один матч в НХЛ в этом сезоне провели также Семен Варламов и Илья Сорокин (оба ― «Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба ― «Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерс»), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталс»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе Шаркс») и Антон Худобин («Даллас Старс»).

25 февраля рекорд установил форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Россиянин набрал два очка в третьем матче кряду и стал первым дебютантом НХЛ в истории команды, кому это удалось.