Бывший одноклубник Панарина рассказал о разочаровании после появления обвинений

Бывший нападающий «Витязя» Георгий Белоусов прокомментировал обвинения в избиении девушки, выдвинутые против Артемия Панарина, форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова приводят «Известия».

Белоусов заявил, что не помнит инцидента, хотя был с командой в Риге в тот момент. «Я ничего об этом не слышал и Артемия об этом никогда не спрашивал, поскольку даже не задумывался о том, что он мог сделать что-то подобное. Наверное, об этой истории знала бы вся команда, будь это на самом деле», — рассказал игрок.

Он заметил, что удивлен появлением обвинений и не понимает, зачем ворошить прошлое Панарина. «Я очень разочарован. Не буду скрывать: Артемий — мой друг. И мне хочется пожелать ему только терпения и выдержки», — добавил хоккеист.

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24 февраля бывший одноклубник Панарина Михаил Анисин также высказался о ситуации. Он заявил, что в Риге спортсмены действительно ходили в бар и у них возникла перепалка с компанией девушек, но Панарин никого не избивал. По словам Анисина, максимум, что хоккеист мог сделать, — слегка оттолкнуть одну из посетительниц.

22 февраля НХЛ поддержала нападающего. Представители лиги заявили, что следят за развитием событий и начнут расследование только при появлении доказательств обвинений.

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил игрока в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Латвийский журналист Айвис Калниньш опроверг слова Назарова, связавшись с администрацией отеля, где, как утверждает тренер, произошел инцидент.