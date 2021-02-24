Кафельников отреагировал на обвинения Панарина в избиении девушки

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на обвинения игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении девушки. Его слова приводит «Советский спорт».

Кафельников назвал появление обвинений спланированным вбросом, а также задался вопросом, почему информация об избиении появилась только сейчас. «Меня смущает то, что вся эта история открылась именно сегодня. Мне не кажется это случайным», — заметил бывший теннисист.

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По мнению экс-спортсмена, обвинения являются ответом на гражданскую позицию хоккеиста, открыто критикующего ситуацию в России. «С целью испортить репутацию человеку, имеющему другие взгляды и пользующемуся огромной популярностью», — подчеркнул Кафельников. Он призвал Панарина оставаться собой и быть честным.

23 февраля обвинения в адрес Панарина прокомментировал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он назвал эту информацию «бабкиными сплетнями и бредом». «Уголовного дела нет. Состава преступления нет. Этой девушки тоже нет», — добавил Лебедев.

В «Рейнджерс» обвинения назвали попыткой запугать хоккеиста. Кроме того, латвийский журналист Айвис Калниньш связался с отелем, в баре которого Панарин якобы напал на 18-летнюю посетительницу, и узнал, что указанного инцидента не было.

20 февраля бывший тренер Панарина в «Витязе» Андрея Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он рассказал, что это произошло в одном из баров Риги в 2011 году.