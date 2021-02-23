В Госдуме прокомментировали обвинения Панарина в избиении девушки

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал обвинения в адрес нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о том, что он избил девушку десять лет назад. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Лебедев назвал информацию от бывшего тренера Витязя Андрея Назарова бабкиными сплетнями и бредом. Он задался вопросом, почему Назаров вспомнил об этой истории спустя десять лет. «Давайте напишем, что Панарин еще в антипутинских выступлениях участвовал. Уголовного дела нет. Состава преступления нет. Этой девушки тоже нет. Назаров этот либо проснулся с алкоголя, либо перебрал и решил что-то вспомнить», — посчитал депутат.

20 февраля Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он заявил, что инцидент произошел в одном из баров Риги в 2011 году.

В «Рейнджерс» назвали обвинения попыткой запугать хоккеиста, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. Кроме того, латвийский журналист Айвис Калниньш связался с отелем, в баре которого Панарин якобы напал на 18-летнюю посетительницу, и узнал, что указанного Назаровым инцидента не было.