Бывший одноклубник Панарина отверг обвинение в адрес хоккеиста

Бывший нападающий «Витязя» Михаил Анисин вспомнил инцидент с тогдашним одноклубником Артемием Панариным, который имел место в Риге в 2011 году. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

32-летний спортсмен отверг обвинения в адрес Панарина в избиении 18-летней девушки в баре рижского отеля. Анисин признался, что спортсмены действительно находились в заведении и у них возникла словесная перепалка с компанией девушек.

«Максимум, что могло быть, — Тема слегка оттолкнул одну из них», — отметил он.

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил игрока в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Латвийский журналист Айвис Калниньш опроверг слова Назарова, связавшись с администрацией отеля, где, как утверждает тренер, произошел инцидент.

В клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает Панарин, назвали обвинения попыткой запугать хоккеиста, известного резкими высказываниями о политической ситуации в России. Национальная хоккейная лига также поддержала игрока.