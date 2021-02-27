Российский игрок НХЛ Капризов забил «божественный» гол броском из-за ворот

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу броском из-за ворот в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингс». Видео появилось в Twitter лиги.

Words can't describe how impressive of a skater Kirill Kaprizov is. pic.twitter.com/gNq8NozClZ — NHL (@NHL) February 27, 2021

Капризов отличился голом на 13-й минуте и был признан второй звездой матча. В комментариях пользователи сети назвали заброшенную шайбу хоккеиста «божественной».

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых он набрал 16 (5+11) очков. Спортсмен также известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России форвард стал олимпийским чемпионом в 2018 году.