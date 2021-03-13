Фетисов призвал задуматься желающих использовать «Катюшу» вместо гимна

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал задуматься желающих использовать песню «Катюша» вместо гимна России на Олимпиаде. Его слова приводит Sport24.

Фетисов обратил внимание, что атрибутику международных спортивных соревнований составляет флаг и гимн страны и ничем другим их заменить нельзя. «При чем тут "Катюша", "Боже, царя храни"? Запретили, значит, нам надо выступать так, как можно. Здесь другой позиции нет», — заявил он, добавив, что изначально было понятно о невозможности использования данной песни.

О запрете Спортивного арбитражного суда (CAS) на использование «Катюши» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине стало известно 13 марта. В организации заявили, что понятие «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на все песни, связанные с Россией.

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.