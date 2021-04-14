Овечкин приблизился к пятой позиции в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфия Флайерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гол нападающего на 46-й минуте помог столичной команде одержать победу со счетом 6:1. Для Овечкина гол стал 22-м в сезоне, теперь на его счету 39 набранных очков (22 гола и 17 передач). Результативным пасом также отметился российский защитник столичного клуба Дмитрий Орлов.

Овечкин забросил 728-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и приблизился к занимающему пятое место в списке лучших снайперов лиги в истории Марселю Дионну. До результата канадца 35-летнему россиянину остается три шайбы.

«Вашингтон» в нынешнем сезоне набрал 60 очков в 43 матчах. Команда возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона.