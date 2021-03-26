Шайба Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталс» выиграть матч НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 26 марта, и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Помимо Овечкина, в составе победителей шайбами отметились россияне Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Последний оформил дубль.

По итогам встречи Кузнецов был признан первой звездой матча, а Овечкина — второй. Для 35-летнего россиянина шайба стала 15-й в сезоне.

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки (894 шайбы в НХЛ). На данный момент в активе Овечкина 721 гол. Овечкин занимает по этому показателю шестое место. У находящегося на пятой строчке канадца Марселя Дионна на десять шайб больше.