Овечкин забросил шайбу и помог «Вашингтону» победить в матче НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу и помог «Вашингтон Кэпиталс» победить «Филадельфию Флайерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла в ночь на 12 марта, завершилась победой «столичных» со счетом 5:3. Кроме Овечкина, в составе победителей отличились Конор Ши, Джон Карлсон и Ник Дауд (дважды).

Таким образом, российский форвард сократил до двух отставание от канадца Фила Эспозито по голам за карьеру в НХЛ (715 против 717). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

8 марта «Вашингтон» также победил «Филадельфию» благодаря шайбе Овечкина. Тогда матч завершился со счетом 3:1.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он привел «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.