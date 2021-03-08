Шайба Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталс» выиграть матч НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 8 марта, и завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу столичной команды. На шайбу Джоэла Фараби гости ответили точными бросками россиян Александра Овечкина и Дмитрия Орлова, а также американца Ника Дженсена.

Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов провел на льду весь матч. Голкипер отразил 36 бросков.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 20 матчей в регулярном чемпионате. На счету россиянина восемь заброшенных шайб и десять результативных передач при показателе полезности «-9».

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