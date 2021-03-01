Овечкин забил победную шайбу и стал вторым в истории НХЛ по голам на выезде

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил победную шайбу в поединке с «Нью-Джерси Дэвилс» и стал вторым в истории лиги по голам в матчах на выезде. Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 1 марта, и завершилась со счетом 2:3 в пользу «Вашингтона». Овечкин отличился на 34-й минуте. Помимо него, шайбы противникам забили нападающий Якуб Врана (16-я минута) и Никлас Бэкстрем (23-я минута).

Число голов, забитых Овечкиным на выезде, после этого матча достигло 362. Таким образом, российский спортсмен вышел на второе место в истории НХЛ по этому показателю, сравнявшись с канадским хоккеистом Стивом Айзерманом. Лидером остается канадец Уэйн Гретцки, отличившийся на протяжении карьеры в гостевых матчах 402 раза.

19 февраля Овечкин вошел в число 100 лучших ассистентов в истории НХЛ. В игре против «Баффало Сейбрс» россиянин сделал 581-ю голевую передачу в карьере.