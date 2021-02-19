Овечкин вошел в число лучших ассистентов в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в число ста лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

В игре против «Баффало Сейбрс» россиянин сделал 581-ю голевую передачу в карьере и занял сотое место в рейтинге всех времен. Матч прошел в ночь на пятницу, 19 февраля, и завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

На 99-й позиции находится канадский форвард Пол Кария, он опережает россиянина на шесть ассистов. Возглавляет рейтинг еще один представитель Канады — Уэйн Гретцки. Форвард сделал за карьеру 1963 результативных передачи.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он привел «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.