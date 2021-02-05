Овечкин вышел на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Видео доступно на сайте турнира.

Овечкин отличился в середине третьего периода, но его гол не принес столичной команде победу. Матч завершился победой Рейнджерс» со счетом 4:2.

Овечкин довел количество голов в НХЛ до 709. В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал канадского форварда Майка Гартнера, на счету которого 708 заброшенных шайб. Шестое место среди снайперов занимает Фил Эспозито, на счету которого 717 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 894 результативных броска.

В октябре прошлого года Овечкин заявил, что ему нужно превзойти достижение канадца по количеству заброшенных шайб в НХЛ, однако сделать это будет тяжело. «Поживем — увидим», — посчитал он.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он приводил «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.