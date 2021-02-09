Российский вратарь оформил «сухарь» в матче НХЛ и вошел в историю

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов вошел в историю после матча против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.

Встреча, прошедшая в ночь на 9 февраля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Айлендерс». Варламов стал первым голкипером клуба в истории, который дважды за сезон оформил «сухарь» против «Рейнджерс». Первый матч состоялся 14 января (4:0).

8 февраля сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Филадельфии Флайерс» и приблизился к рекорду. В рейтинге по совокупному количеству голов в регулярном чемпионате и плей-офф лиги россиянин обошел Фила Эспозито и теперь занимает шестое место.

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. Ранее он представлял «Вашингтон» и «Колорадо Эвеланш». В составе сборной России в 2012 году голкипер стал чемпионом мира.