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Российский вратарь оформил «сухарь» в матче НХЛ и вошел в историю

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Семен Варламов
Семен Варламов
Фото: Mike Stobe / Getty Images

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов вошел в историю после матча против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.

Встреча, прошедшая в ночь на 9 февраля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Айлендерс». Варламов стал первым голкипером клуба в истории, который дважды за сезон оформил «сухарь» против «Рейнджерс». Первый матч состоялся 14 января (4:0).

8 февраля сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Филадельфии Флайерс» и приблизился к рекорду. В рейтинге по совокупному количеству голов в регулярном чемпионате и плей-офф лиги россиянин обошел Фила Эспозито и теперь занимает шестое место.

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. Ранее он представлял «Вашингтон» и «Колорадо Эвеланш». В составе сборной России в 2012 году голкипер стал чемпионом мира.

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SHAN STATE, MYANMAR - 2014/02/22: A soldier from the TNLA (Ta'ang National Liberation Army, Ta'ang is another word for Palaung) takes pictures of opium field workers and other soldiers before they start to destroy the field. The TNLA started a drug (opium, heroin, methamphetamine) eradication campaign in 2012, destroying opium fields, banning and punishing drug addicts and traffickers. The TNLA, created in 2009, claims about 1,500 soldiers and another 1,500 trained villagers. Alongside with other ethnic groups, the TNLA fights the government troops in order to get some kind of autonomy within a federal system for the Palaung populated area in north-west Shan State. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)Китайский Эскобар
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