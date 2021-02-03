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20-летний россиянин забросил шайбу и реализовал победный буллит в матче НХЛ

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Андрей Свечников
Андрей Свечников
Фото: Gregg Forwerck / Getty Images

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников забросил шайбу и реализовал победный буллит в матче против «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в ночь на 3 февраля, завершилась после серии буллитов с итоговым счетом 4:3 в пользу «Каролины». В основное время в составе победителей кроме 20-летнего россиянина отличились также Уоррен Фегеле и Винсент Трочек. У «Чикаго» голы на счету Филиппа Курашева, Патрика Кейна и Дилана Строума.

В сентябре 2020-го Свечников дал совет отечественным хоккеистам. Он призвал их не расстраиваться после неудач и продолжать идти вперед.

В августе Свечников повторил достижение канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Тогда россиянин отметился тремя шайбами в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс». Среди хоккеистов в возрасте до 20 лет россиянин поражал ворота соперников во второй встрече в рамках плей-офф, отличаясь при этом по два или более раз за игру.

Свечников переехал в США в мае 2016 года. Сначала он выступал в юниорских хоккейных лигах. В 2018 году форвард подписал трехлетний контракт с «Каролиной». В сезоне-2018/2019 россиянин вместе с командой дошел до финала Восточной конференции в плей-офф Кубка Стэнли.

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