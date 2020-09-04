Уехавший в США в 16 лет игрок НХЛ дал совет российским хоккеистам

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников дал совет отечественным хоккеистам. Его слова приводит Sport24.

Свечников посчитал важной возможность играть за рубежом, отметив, что это нужно не каждому спортсмену. Он сказал, что с 16 лет ни разу не задумывался о возвращении в Россию.

«Самый главный совет — много работать и быть на голову выше всех остальных. И не стоит расстраиваться после неудачного матча или сезона, нужно идти вперед», — подытожил хоккеист.

В июле 2019-го Свечников заявил, что начал забывать русский язык после переезда в США. Тогда он сказал, что полностью освоил заокеанскую жизнь и культуру.

Свечников переехал в США в мае 2016 года. Поначалу он выступал в юниорских хоккейных лигах. В 2018 году форвард подписал трехлетний контракт с «Каролиной». в сезоне 2018/2019 россиянин вместе с командой дошел до финала Восточной конференции в плей-офф Кубка Стэнли.