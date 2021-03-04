Овечкина наказали за удар соперника в пах

Российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина наказали за удар соперника клюшкой в пах. Об этом сообщается в Twitter департамента Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по безопасности игроков.

Нападающий избежал дисквалификации и заплатит штраф в размере пяти тысяч долларов. Инцидент произошел в ночь на четверг, 4 марта, в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором столичный клуб встречался с «Бостон Брюинс». От действий россиянина пострадал американец Трент Фредерик.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов победу одержал «Вашингтон». Овечкин не отметился результативными действиями, но провел шесть силовых приемов и нанес 16 бросков по воротам. В итоге россиянин был признан первой звездой матча.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 18 матчей в «регулярке». В активе россиянина семь заброшенных шайб и десять голевых передач.