Овечкин обогнал Эспозито в списке лучших снайперов НХЛ

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обогнал канадца Фила Эспозито в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в Twitter лиги.

Во вторник, 16 марта, Овечкин забросил шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» на 36-й минуте. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 3:1.

Шайба стала для россиянина 718-й в карьере. Таким образом, Овечкин обогнал Эспозито, на счету которого 717 забитых шайб, по голам за карьеру в НХЛ. От пятого места, которое занимает еще один канадец Марсель Дионн, Овечкина отделяет 13 точных бросков. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он привел «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли в 2018 году.

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