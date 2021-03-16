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Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

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Александр Овечкин
Александр Овечкин
Фото: Geoff Burke / Reuters

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал шестым в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Российских хоккеист забросил одну из шайб в ходе встречи своей команды с «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась со счетом 6:0 в пользу гостей из столицы.

Таким образом, Овечкин сравнялся по голам за карьеру в НХЛ с канадским хоккеистом Филом Эспозито. На счету каждого из спортсменов по 717 забитых шайб.

Ранее в марте Александр Овечкин забил победную шайбу в поединке с «Нью-Джерси Дэвилс» и стал вторым в истории лиги по голам в матчах на выезде. Число голов, забитых им в гостях, после этого матча достигло 362. Таким образом он сравнялся с канадским хоккеистом Стивом Айзерманом.

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