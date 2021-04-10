Овечкин приблизился к пятой позиции в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гол нападающего на 12-й минуте помог столичной команде одержать победу со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Для Овечкина гол стал 21-м в сезоне, теперь на его счету 36 набранных очков (21 гол и 15 передач). Форвард был признан второй звездой матча.

Кроме того, 35-летний россиянин забросил 727-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ и приблизился к занимающему пятое место в списке лучших снайперов лиги в истории Марселю Дионну. До результата канадца Овечкину остается четыре шайбы.

«Вашингтон» в нынешнем сезоне набрал 56 очков в 41 игре. Команда возглавляет турнирную таблицу Восточного дивизиона.