Появилось видео 724-го гола Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вновь отметился заброшенной шайбой в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео взятия ворот появилось на сайте лиги.

35-летний форвард огорчил голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» броском с острого угла. Овечкин отличился на 33-й минуте матча, сделав счет 2:0 в пользу клуба из Вашингтона.

Таким образом Овечкин забросил 724-ю шайбу в рамках НХЛ. Если россиянин запишет на свой счет еще семь голов, он сравняется по данному показателю с Марселем Дионном, пятым снайпером в истории НХЛ.

Лучшим снайпером в истории лиги является Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенных шайбы.