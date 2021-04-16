IIHF расследует запрет властей США на въезд лидера хоккеистов-юниоров России

Международная федерация хоккея (IIHF) расследует запрет властей США на въезд в страну для участия в чемпионате мира лидера юниорской сборной России Ивана Мирошниченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель IIHF по связям с общественностью Адам Стейсс заявил, что организация соберет подробную информацию о случившемся и свяжется с Федерацией хоккея России для решения проблемы.

О решении властей США стало известно ранее 16 апреля. Сам Мирошниченко заявил, что новость стала для него неожиданностью, а о причинах такого решения он ничего не знает.

Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться на турнир 19 апреля.

Мирошниченко выступает за «Омских ястребов». До этого он намеревался играть в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить канадскую визу. На юношеских Олимпийских играх-2020 в Лозанне спортсмен был капитаном сборной и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира.