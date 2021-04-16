Олимпийский чемпион оценил запрет США на въезд лидера хоккеистов-юниоров России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил запрет властей США на въезд лидера юниорской сборной России Ивана Мирошниченко в страну для участия в чемпионате мира. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Кожевников назвал происходящее полнейшим абсурдом и посчитал, что политические разногласия не должны влиять на положение дел в хоккее. «Американцы лишают сборную России лидера. Это чистая подлянка. Стыдно. После этого случая мы еще злее будем по отношению к Америке», — заявил он, добавив, что после этого россияне будут биться только за золотые медали.

О решении властей США стало известно ранее 16 апреля. Сам Мирошниченко заявил, что новость стала для него неожиданностью, а о причинах такого решения он ничего не знает.

Юниорский чемпионат мира пройдет в США с 27 апреля по 7 мая. Сборная России планирует отправиться на турнир 19 апреля.

Мирошниченко выступает за «Омских ястребов», однако до этого планировал продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки. Тогда он не смог получить канадскую визу. На юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне Мирошниченко был капитаном сборной и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира.