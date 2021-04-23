Белоруссия ответила на лишение страны ЧМ по хоккею

Власти Белоруссии приняли решение о запрете ввоза продукции компаний, выступавших против проведения в стране чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Позиция отдельных спонсоров турнира была воспринята как «недружественные действия в отношении белорусского народа». Запрет распространяется на ввоз товаров следующих компаний: Skoda Auto, Liqui Moly, Beiersdorf (в числе его брендов Nivea, Gammon, Labello и другие).

В феврале Международная федерации хоккея (IIHF) подтвердила, что чемпионат мира-2021 пройдет в Латвии. Таким образом, Белоруссия лишилась турнира. Матчи ЧМ состоятся в мае-июне 2021 года.

В январе IIHF отказала Белоруссии в проведении турнира, сославшись на неспособность гарантировать участникам турнира и болельщикам безопасность.