IIHF вынесла решение о месте проведения чемпионата мира-2021 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2021 года единолично примет Латвия. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

В организации отметили, что из-за пандемии коронавируса решили минимизировать международные поездки команд и провести турнир в одной стране. Решение о присутствии зрителей на матчах будет принято позднее.

Все встречи турнира состоятся в двух ледовых дворцах в Риге, а 16 команд-участниц будут проживать в одном отеле. Расписание игр будет составлено позже.

18 января стало известно о том, что права проведения чемпионата мира 2021 года была лишена Белоруссия. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня.