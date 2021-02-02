В Госдуме отреагировали на решение о проведении ЧМ по хоккею в Латвии

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отреагировал на решение о проведении чемпионата мира-2021 по хоккею в Латвии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, стране будет непросто справиться с организацией турнира в одиночку, так как изначально основная инфраструктура первенства была в Минске. Свищев также отметил, что проведение подобных соревнований — очень дорогое удовольствие. При этом он пожелал Латвии удачи.

Международная федерация хоккея (IIHF) ранее во вторник, 2 февраля, объявила о решении провести турнир в Латвии. В организации отметили, что все матчи турнира пройдут в Риге.

18 января стало известно о том, что права проведения чемпионата мира 2021 года была лишена Белоруссия. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня.

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