Стало известно новое возможное место проведения чемпионата мира по хоккею-2021

Словакия может стать новым местом проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года вместо Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что руководство Международной федерации хоккея (IIHF) начало переговоры с властями страны, стало известно в пятницу, 22 января. Турнир может принять Братислава.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность проведения чемпионата мира-2021 в России. Представитель Кремля заявил, что пока таких инициатив от IIHF не поступало.

О том, что Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира 2021 года, стало известно 18 января. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.

Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.