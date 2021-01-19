Кремль оценил возможность проведения чемпионата мира по хоккею в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в России. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что пока инициатив от Международной федерации хоккея (IIHF) не поступало, обратив внимание на то, что решения принимает именно эта организация. Песков добавил, что Россия сожалеет о переносе турнира из Белоруссии.

Белоруссия лишилась права провести чемпионат мира 18 января. В IIHF объяснили решение соображениями безопасности. Председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков посчитал, что из-за этого страна потеряла возможность развивать детский спорт, туризм, а также городскую инфраструктуру.

Турнир должен был пройти в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года. Против его проведения выступала белорусская оппозиция, несогласная с итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. По их мнению, перенос ЧМ символизирует отказ признавать легитимность действующей власти.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



