В Белоруссии назвали последствия переноса чемпионата мира по хоккею

Председатель Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Дмитрий Басков назвал последствия переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года. Его слова приводятся на сайте организации.

Басков посчитал, что Белоруссия потеряла возможность увидеть мировых хоккейных звезд и заинтересовать этим видом спорта подрастающее поколение. По его мнению, проведение турнира в Минске могло дать толчок развитию детского спорта, туристической индустрии, а также городской инфраструктуры.

Председатель ФХБ осудил представителей фонда солидарности спортсменов. «Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!» — подытожил он.

Белоруссия лишилась права провести чемпионат мира 18 января. В Международной федерации хоккея объяснили решение соображениями безопасности и пообещали выплатить белорусской стороне компенсацию. Турнир должен был пройти в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются протесты граждан, несогласных с итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции был перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.