В IIHF объяснили лишение Белоруссии права проведения чемпионата мира

Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила лишение Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что федерация не в состоянии гарантировать безопасность игроков, болельщиков и официальных лиц. IIHF также выразила надежду, что социально-политические проблемы в стране будут решены в ближайшее время.

О новом месте и формате проведения турнира IIHF пообещала сообщить дополнительно.

О переносе турнира из Минска стало известно ранее в понедельник, 18 января. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

16 января президент IIHF Рене Фазель рассказал о политическом давлении, оказываемом на организацию. По его словам, прежде всего оно исходит от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии — правительства этих стран призывали к бойкоту ЧМ. Кроме того, от спонсирования турнира грозили отказаться крупные компании.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.