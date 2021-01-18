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В IIHF объяснили лишение Белоруссии права проведения чемпионата мира

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Президент IIHF Рене Фазель
Президент IIHF Рене Фазель
Фото: Nikolai Petrov / BelTA / Reuters

Международная федерация хоккея (IIHF) объяснила лишение Белоруссии права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что федерация не в состоянии гарантировать безопасность игроков, болельщиков и официальных лиц. IIHF также выразила надежду, что социально-политические проблемы в стране будут решены в ближайшее время.

О новом месте и формате проведения турнира IIHF пообещала сообщить дополнительно.

О переносе турнира из Минска стало известно ранее в понедельник, 18 января. Изначально планировалось, что турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

16 января президент IIHF Рене Фазель рассказал о политическом давлении, оказываемом на организацию. По его словам, прежде всего оно исходит от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии — правительства этих стран призывали к бойкоту ЧМ. Кроме того, от спонсирования турнира грозили отказаться крупные компании.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.

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