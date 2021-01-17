Глава IIHF пожаловался на проблемы из-за общения с Лукашенко

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель пожаловался на проблемы из-за общения с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводит ТАСС.

Фазель заявил, что знает Лукашенко более 20 лет, и это вызывает у многих сомнения в беспристрастности его оценки политической ситуации в Белоруссии. «Меня очень расстраивает и печалит, что все так произошло. Мне очень жаль, что люди не понимают, что спорт должен быть вне политики, но таковы реалии мира», — добавил он. Глава IIHF уточнил, что контракт на проведение чемпионата мира не позволяет так просто перенести его в другое место.

16 января вице-президент IIHF Калерво Куммола назвал невыполнимой задачей проведение ЧМ в Белоруссии в нынешних условиях. По его мнению, турнир следует провести в Латвии.

Компания Nivea Men и автоконцерн Skoda заявили, что откажутся спонсировать чемпионат мира в случае его проведения в Белоруссии. Такое решение мотивируется сложившейся в стране политической ситуацией.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти.