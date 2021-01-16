Nivea откажется спонсировать ЧМ по хоккею из-за его проведения в Белоруссии

Компания Nivea в Instagram заявила, что откажется спонсировать чемпионат мира по хоккею из-за его проведения в Белоруссии.

В компании посчитали, что текущая политическая ситуация в стране не позволяет им выделять средства на проведение турнира. Отмечается, что Nivea проинформировала Международную федерацию хоккея (IIHF) о своем решении и будет следить за дальнейшей информацией. «Мы выступаем за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия», — подытожили представители бренда.

К ним присоединился автоконцерн Skoda. В Twitter компании написали, что с уважением относятся к правам человека, поэтому не могут спонсировать ЧМ.

15 января президент IIHF Рене Фазель рассказал о переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Фазель заявил, что целью чемпионата мира должно стать примирение власти и оппозиции. Он добавил, что указал Лукашенко на невозможность проведения турнира без изменения политической ситуации в стране.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.