Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин установит рекорд Гиннеса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Хоккеист соберет команду из юных игроков совместно с Nivea Men. На площадке Ледового дворца Парка Легенд Малкин вместе с юниорами забросит шайбу, которой будет предшествовать рекордное количество передач. Отмечается, что для занесения в Книгу рекордов Гиннеса пасов должно быть не менее 100.

«Я всегда знал, что ключ к успеху в любом деле — это вера в свои силы. Каждый раз, выходя на лед, я ощущаю мощнейшую поддержку близких и болельщиков», — заявил Малкин.

32-летний Малкин является двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

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