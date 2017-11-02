Малкин принес победу «Питтсбургу»

Видео: @NHL / Twitter

Российский форвард клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин принес победу своей команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги.

На последней минуте второго периода счет был равным — 2:2, однако за семь минут до финальной сирены точный бросок Малкина вывел «Питтсбург» вперед. Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Россиянин провел на льду 17,5 минут и забросил шестую шайбу в сезоне. Хоккеист поражает ворота в третьей встрече подряд.

Следующий матч «Питтсбург» проведет 2 ноября против «Калгари».

