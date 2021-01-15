Глава IIHF назвал цель переговоров с Лукашенко о ЧМ по хоккею в Белоруссии

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель назвал цель переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко о чемпионате мира 2021 года, часть которого должна пройти в стране. Его слова приводит Watson.

Фазель заявил, что целью турнира должно стать примирение власти и оппозиции. Он добавил, что указал Лукашенко на невозможность проведения чемпионата мира без изменения политической ситуации в стране. Также глава IIHF дал понять властям Белоруссии, что переговоры с ними создали проблемы между федерацией и ее западными партнерами.

Функционер уточнил, что диалога между властью и оппозицией нет. «Лукашенко сказал, что его работа — защищаться от любых угроз из-за границы. Оппозиция явно воспринимается как угроза», — подытожил он.

11 января Фазель заявил, что основным вариантом для IIHF остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге в 2021 году в ранее определенных условиях. Он добавил, что белорусское правительство готово к открытому диалогу с оппозицией.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются массовые протесты граждан, несогласных с официальными итогами президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Одним из требований оппозиции является перенос чемпионата мира по хоккею из Минска в качестве отказа признать легитимность действующей власти. Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.